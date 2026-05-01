LIVE Italia-Australia Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | Mosaner Constantini di nuovo sul ghiaccio per la semifinale!

Oggi si gioca la semifinale dei Mondiali di curling misto 2026 a Ginevra. La coppia italiana formata da Mosaner e Constantini torna sul ghiaccio per affrontare l’Australia. La gara viene trasmessa in diretta, e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La sfida si svolge nella località svizzera, con le squadre pronte a contendersi un pass per la finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, semifinale dei Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia è di nuovo tra le prime quattro del mondo. Stefania Constantini e Amos Mosaner tornano alle ore 19.00 sul ghiaccio di Ginevra per giocarsi la semifinale dei Mondiali 2026 di curling doppio misto contro l’Australia, in una sfida che vale l’accesso all’atto conclusivo e la certezza di poter lottare fino in fondo per una medaglia. Dopo il quarto di finale vinto al cardiopalma contro il Giappone, gli azzurri arrivano all’appuntamento con una carica emotiva enorme e con la consapevolezza di aver superato una delle prove più dure del torneo.🔗 Leggi su Oasport.it

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