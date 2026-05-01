Oggi si gioca la semifinale dei Mondiali di curling misto 2026 a Ginevra, in Svizzera, con l’Italia impegnata contro l’Australia. La partita si svolge in diretta e rappresenta un passaggio importante per le squadre, che cercano di conquistare il passaggio in finale. Gli azzurri tentano di raggiungere la seconda finale consecutiva in questa competizione. La partita è seguita con attenzione dagli appassionati di curling italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40: Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, semifinale dei Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, semifinale dei Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia è di nuovo tra le prime quattro del mondo. Stefania Constantini e Amos Mosaner tornano alle ore 19.00 sul ghiaccio di Ginevra per giocarsi la semifinale dei Mondiali 2026 di curling doppio misto contro l’Australia, in una sfida che vale l’accesso all’atto conclusivo e la certezza di poter lottare fino in fondo per una medaglia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della seconda finale consecutiva

Notizie correlate

LIVE Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini a caccia della finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, semifinale deii...

LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri per il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Dove vedere oggi l'Australia ai Mondiali FIFA 2026? Guida TV, streaming gratis, VPN, eSIM; Calendario Mondiali curling misto 2026: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’Italia; Juve, preparazione estiva lunga 31.000 km. Derby d’Italia con l’Inter in Australia; Australia - Turchia in Diretta Streaming | DAZN IT.

LIVE Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini di nuovo sul ghiaccio per la semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, semifinale dei Mondiali ... oasport.it

LIVE Italia-Giappone 7-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri in semifinale dopo l’ennesimo extra-end!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56: L'appuntamento è per le 19.00 con il live della semifinale Italia-Australia. Grazie per averci seguito e ... oasport.it

https://www.oasport.it/2026/05/dove-vedere-in-tv-italia-australia-mondiali-curling-misto-2026-orario-semifinale-programma-streaming/ Come seguire in tv o streaming l'attesissima semifinale dei Mondiali di curling misto tra Italia e Australia. Constantini-Mosan - facebook.com facebook

Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026: orario semifinale, programma, streaming - x.com