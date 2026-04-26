LIVE Italia-Ungheria Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | azzurri per il bis

Alle 19 si tiene la partita di curling misto tra Italia e Germania, valida per i Mondiali del 2026. La gara si svolge in diretta e può essere seguita attraverso aggiornamenti online. La competizione, che coinvolge squadre di diversi paesi, prosegue con l’Italia che cerca di ripetere il risultato favorevole ottenuto in precedenza. Gli appassionati possono aggiornarsi in tempo reale seguendo i vari canali dedicati alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 9.49: Ora però l’attenzione si sposta su un avversario da non sottovalutare. L’Ungheria, rappresentata dalla coppia formata da Dorottya Udvardi-Palancsa e Lorinc Tatar, ha esordito con una sconfitta di misura contro la Finlandia (5-4), dimostrando comunque di poter restare in partita fino all’ultimo end. Si tratta di una formazione giovane ma già competitiva, capace di mettere in difficoltà squadre più accreditate grazie a un gioco ordinato e a una buona precisione nei tiri. 9.46: Il successo per 7-5 contro la Cechia ha ribadito la qualità e la solidità della coppia azzurra, capace di gestire i momenti chiave con grande lucidità tattica.🔗 Leggi su Oasport.it

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