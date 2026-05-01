LIVE Italia-Australia 6-7 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | azzurri sconfitti in semifinale con tanti rimpianti

Gli azzurri del curling misto sono stati sconfitti in semifinale contro l'Australia con il punteggio di 6-7 durante la partita dei Mondiali del 2026. La gara si è svolta in diretta e ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto serrato. L’incontro si è concluso alle 21.00, con il pubblico che ha seguito l’evento fino alla fine. L’articolo sarà aggiornato domattina con eventuali sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domattina. Buona serata! 20.58: Dopo aver abdicato e comunque conquistato il bronzo ai Giochi olimpici, dopo l’oro di Pechino, Mosaner e Constantini abdicano anche da campioni del mondo e domani si giocheranno il bronzo alle 10.00 contro il Canada. Vanno raccolti i cocci per cercare di prendersi un altro podio iridato 20.56: Una semifinale al contrario di come sono andati questi Mondiali quando spesso l’Italia ha raddrizzato nella seconda parte match che sembravano compromessi. Stavolta gli azzurri hanno gettato al vento 3 punti di...🔗 Leggi su Oasport.it

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