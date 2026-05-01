LIVE Italia-Australia 6-6 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | extra end con mano australiana

La partita tra Italia e Australia ai Mondiali di curling misto 2026 si è conclusa con un punteggio di 6-6, dopo aver richiesto un extra end. A 20.49, è arrivata una stone australiana a segnare un punto, mentre mancavano circa quattro tiri alla fine di questa fase supplementare. La gara si svolge in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49: Sempre una stone australiana a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’extra end. Non ci sono guardie 20.46: Stone australiana a punto dopo 4 tiri dell’extra end 20.41: Non riesce la bocciata di Constantini per allontanare la stone australiana. Italia costretta a prendee il punto. Si va all’extra end con mano per gli Aussies e dunque serve un mezzo miracolo per ribaltare la situazione 20.39: La bocciata di Gill piazza la stone australiana a punto. Ora Constantini 20.37: La grande doppia bocciata di Mosaner lascia due stone azzurre a punto ma Gill può trovare la doppia bocciata e per Constantini sarebbe non semplice trovare la bocciata per il doppio punto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Australia 6-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: extra end con mano australiana Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Australia 3-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri nel terzo end Leggi anche: LIVE Italia-Canada 5-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sconfitta con rimpianti per gli azzurri all’extra end Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Australia - Turchia in Diretta Streaming | DAZN IT; La pasta italiana cresce e guarda all’Australia: non solo export, ma strategia; Women’s World Cup 2026: Azzurre nel girone D con USA, Cina e Cechia; Tabellone Mondiali curling doppio misto: Italia ai playoff, tutti incroci verso la finale. Calendario e programma. LIVE Italia-Australia 6-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: extra end con mano australianaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell'end 19.48: Sempre una stone ... oasport.it LIVE Italia-Giappone 7-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri in semifinale dopo l’ennesimo extra-end!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56: L'appuntamento è per le 19.00 con il live della semifinale Italia-Australia. Grazie per averci seguito e ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/05/dove-vedere-in-tv-italia-australia-mondiali-curling-misto-2026-orario-semifinale-programma-streaming/ Come seguire in tv o streaming l'attesissima semifinale dei Mondiali di curling misto tra Italia e Australia. Constantini-Mosan - facebook.com facebook Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026: orario semifinale, programma, streaming - x.com