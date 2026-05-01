LIVE Italia-Australia 3-1 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | mano rubata dagli azzurri nel terzo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end 19.48: Sempre una stone azzurra a punto (e altre due nella casa) quando mancano gli ultimi due tiri al termine dell’end 19.45: Stone azzurra a punto doppo 4 tiri del quarto end 19.44: Una stone australiana a punto dopo 4 tiri del quarto end 19.41. Mano rubata dagli azzurri! Gill chiede troppo alla sua precisione e sbaglia la bocciata che mirava al doppio punto. L’australiana toglie la sua stone a punto e resta la stone italiana più vicina al centro: 1-3 19.36: Sempre due stone australiane a punto prima degli ultimi due tiri dell’end 19.🔗 Leggi su Oasport.it

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