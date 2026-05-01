LIVE Italia-Australia 5-6 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | sorpasso australiano nel settimo end

Durante la partita tra Italia e Australia ai Mondiali di curling misto del 2026, l'Australia ha ottenuto un sorpasso nel settimo end con un punteggio di 6-5. Nella fase finale, un errore di un giocatore italiano ha permesso all'Australia di segnare un punto, dopo che l’ultimo end ha visto quattro tiri. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma di streaming.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30: errore grave di Mosaner che lascia la stone australiana a punto dopo 4 tiri dell’ultimo end. Si fa durissima. 20.27: L’Australia torna davanti. Constantini non può piazzare la doppia bocciata, toglie una stone australiana dal punto ma Gill rimette la stone ne4lla casa e si prende il doppio punto. Extra-power per l’Italia. Servono due punti per la finale: 5-6 20.26: Due stone australiane a punto quando mancano gli ultimi due tiri del penultimo end 20.23: Tripla bocciata di Mosaner! Altro capolavoro dell’azzurro che mette fuori tutte le stone australiane lasciando una stone azzurra nella casa quando mancano 5 tiri al termine dell’end 20.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Australia 5-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sorpasso australiano nel settimo end ITALIA SPAZIALE! ORO clamoroso in staffetta mista | #MilanoCortina2026 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Australia 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto australiano nell’end di apertura Leggi anche: LIVE Italia-Giappone 6-5, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sorpasso azzurro nel penultimo end Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La pasta italiana cresce e guarda all’Australia: non solo export, ma strategia; Juve, preparazione estiva lunga 31.000 km. Derby d’Italia con l’Inter in Australia; Australia - Turchia in Diretta Streaming | DAZN IT; Qantas: le tariffe dall’Italia verso Australia e Nuova Zelanda aumentano del 7%. LIVE Italia-Australia 5-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel sesto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell'end 19.48: Sempre una stone ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/05/dove-vedere-in-tv-italia-australia-mondiali-curling-misto-2026-orario-semifinale-programma-streaming/ Come seguire in tv o streaming l'attesissima semifinale dei Mondiali di curling misto tra Italia e Australia. Constantini-Mosan - facebook.com facebook Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026: orario semifinale, programma, streaming - x.com