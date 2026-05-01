LIVE Italia-Australia 0-1 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | punto australiano nell’end di apertura

L’Italia affronta l’Australia nel match di curling misto valido per i Mondiali 2026. Al momento, il punteggio vede gli australiani avanti di un punto dopo la prima end, mentre l’Italia ha già segnato due punti grazie a un’ottima giocata di Mosaner. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in diretta, con le squadre impegnate in questa fase di apertura.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.26: Due punti per l’Italia! Brava Constantini a non sbagliare ma bravissimo Mosaner 19.25: Brava anche Gill a trovare la doppia bocciata ma Constantini deve solo mettere la stoen nella casa per prendersi i due punti 19.24: Che fenomeno Mosaner! Tripla bocciata al centro della casa, fa uscire tutte le stone australiane tranne una e lascia tre stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end 19.20: Una stone australiana a punto ma con tre stone azzurre attorno dopo 4 tiri del secondo end 19.18: Una stone australiana a punto dopo due tiri del secondo end 19.15: Ci prova Gilla a piazzare la seconda stone a punto nel traffico della casa ma non riesce.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Australia 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto australiano nell’end di apertura Notizie correlate LIVE Italia-Ungheria 7-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto magiaro nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19. Leggi anche: LIVE Italia-Canada 3-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Juve, preparazione estiva lunga 31.000 km. Derby d’Italia con l’Inter in Australia; La pasta italiana cresce e guarda all’Australia: non solo export, ma strategia; Tennistavolo: Europa e Brasile ok ai Mondiali a squadre. All’Australia il derby contro la Nuova Zelanda; Qantas: le tariffe dall’Italia verso Australia e Nuova Zelanda aumentano del 7%. Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026: orario semifinale, programma, streamingL'Italia supera in rimonta il Giappone e ora si prepara per la sfida contro l'Australia, valevole come semifinale dei Mondiali di curling misto 2026 in ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/05/dove-vedere-in-tv-italia-australia-mondiali-curling-misto-2026-orario-semifinale-programma-streaming/ Come seguire in tv o streaming l'attesissima semifinale dei Mondiali di curling misto tra Italia e Australia. Constantini-Mosan - facebook.com facebook Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026: orario semifinale, programma, streaming - x.com