LIVE Italia-Australia 5-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel sesto end

Durante la partita di curling tra Italia e Australia ai Mondiali misti del 2026, il punteggio si è attestato a 5-4 a favore dell’Italia. Nel sesto end, gli azzurri sono riusciti a mettere a segno un punto. A circa due minuti dalla fine del penultimo end, le squadre avevano già concluso gli ultimi tiri, con le pietre australiane che avevano segnato due punti. La diretta è ancora in corso per aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.26: Due stone australiane a punto quando mancano gli ultimi due tiri del penultimo end 20.23: Tripla bocciata di Mosaner! Altro capolavoro dell’azzurro che mette fuori tutte le stone australiane lasciando una stone azzurra nella casa quando mancano 5 tiri al termine dell’end 20.22: Stone australiana a punto dopo 4 tiri del settimo end 20.17: Brava Stefania! C’era da raddrizzare una situazione molto complicata in questo sesto end. Arriva la bocciata molto difficile che piazza la stone azzurra a punto: 5-4 Italia e ora i due extra-power 20.16: Gill piazza la stone australiana a punto, tiro difficilissimo di Constantini.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Australia 5-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel sesto end Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Canada 3-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end Leggi anche: LIVE Italia-Giappone 1-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: La pasta italiana cresce e guarda all’Australia: non solo export, ma strategia; Juve, preparazione estiva lunga 31.000 km. Derby d’Italia con l’Inter in Australia; Australia - Turchia in Diretta Streaming | DAZN IT; Qantas: le tariffe dall’Italia verso Australia e Nuova Zelanda aumentano del 7%. LIVE Italia-Australia 5-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel sesto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell'end 19.48: Sempre una stone ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/05/dove-vedere-in-tv-italia-australia-mondiali-curling-misto-2026-orario-semifinale-programma-streaming/ Come seguire in tv o streaming l'attesissima semifinale dei Mondiali di curling misto tra Italia e Australia. Constantini-Mosan - facebook.com facebook Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026: orario semifinale, programma, streaming - x.com