LIVE Italia-Australia 4-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | errore di Constantini gli Aussies pareggiano nel quinto end

Nel match tra Italia e Australia ai Mondiali di curling misto del 2026, il punteggio si è concluso con un pareggio di 4-4. Durante il quinto end, un errore di un giocatore italiano ha permesso agli avversari di pareggiare. Nelle fasi finali, a quattro tiri dalla fine del sesto end, una pietra azzurra è rimasta a segno, mantenendo in equilibrio il risultato. La diretta ha aggiornato in tempo reale l’andamento della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.12: Gli australiani piazzano la guardia al centro e Mosaner la toglie, sempre una stone azzurra a punto quando mancano 4 tiri del sesto end 20.11: Stone azzurra a punto “schiacciata” da due stone australiane dopo 4 tiri del sesto end 20.07: E infatti arriva la bocciata di Gill che piazza tre stone australiane a punto. In un tiro l’Italia ha gettato al vento tutta la dote conquistata in quattro end 20.06. L’errore grave di Constantini che lascia la stone australiana a punto e potrebbe costare carissimo agli azzurri 20.04: Una stone australiana a punto quando mancano gli ultimi due tiri alla fine dell’end 20.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Australia 4-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: errore di Constantini, gli Aussies pareggiano nel quinto end ITALIA SPAZIALE! ORO clamoroso in staffetta mista | #MilanoCortina2026 Notizie correlate LIVE Italia-Ungheria 7-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto magiaro nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19. Leggi anche: LIVE Italia-Canada 3-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto nordamericano nel quinto end Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La pasta italiana cresce e guarda all’Australia: non solo export, ma strategia; Australia - Turchia in Diretta Streaming | DAZN IT; Juve, preparazione estiva lunga 31.000 km. Derby d’Italia con l’Inter in Australia; Women’s World Cup 2026: Azzurre nel girone D con USA, Cina e Cechia. LIVE Italia-Australia 4-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: ancora una mano rubata dagli azzurri nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell'end 19.48: Sempre una stone ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/05/dove-vedere-in-tv-italia-australia-mondiali-curling-misto-2026-orario-semifinale-programma-streaming/ Come seguire in tv o streaming l'attesissima semifinale dei Mondiali di curling misto tra Italia e Australia. Constantini-Mosan - facebook.com facebook