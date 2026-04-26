LIVE Italia-Ungheria 7-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | punto magiaro nel quinto end

Durante la partita di curling tra Italia e Ungheria ai Mondiali misto 2026, si è verificato un punto da parte della squadra magiara nel quinto end. La gara prosegue con aggiornamenti a partire dalle 19, con la diretta dedicata anche alla sfida tra Italia e Germania. La competizione vede le squadre confrontarsi in tempo reale, con il risultato attuale che si mantiene aggiornato attraverso la copertura live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 11.12: L’Italia gestisce bene un end dove non tutto ha funzionato alla perfezione e si prende il punto che ristabilisce le distanze con un ultimo tiro di Constantini al centro della casa: 8-4 11.09: La doppia bocciata di Mosaner piazza due stone azzurre a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 11.07 Stone ungherese a punto dopo 4 tiri del sesto end 11.02: Udvardi-Palancsa costretta a piazzare la stone ungherese a punto. End ben giocato dagli azzurri che restano avanti 7-4 11.00: Sempre una stone azzurra punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 7-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto magiaro nel quinto end Notizie correlate LIVE Italia-Ungheria 4-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto magiaro nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19. LIVE Italia-Ungheria 7-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: tre punti azzurri nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: addio sogni di promozione, azzurre sbiadite; Mondiali Hockey Femminile: Italia-Ungheria oggi in streaming, orario e programma; Mettendo il veto contro le sanzioni Ue a Israele, Tajani assegna all’Italia un ruolo stile Ungheria; In Europa aumentano gli acquisti di e-book ed audiolibri. Italia-Ungheria e Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingDopo aver esordito contro la Cechia, l'Italia tornerà sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) per disputare due partite ai Mondiali 2026 di curling doppio ... oasport.it LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri per il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 10.09: La doppia bocciata di a Mosaner piazza ... oasport.it Trofeo Delle Aquile 2026 Lignano Sabbiadoro 23/26 Aprile 2026 Round Robin Italia/Ungheria/Estonia/Croazia Il nostro Antonio vince il primo incontro contro il campione estone ed è pronto x affrontare gli altri campioni nazionali. FORZA ANTONIO !! Sempre a - facebook.com facebook LIVE Italia-Ungheria, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il Settebello - x.com