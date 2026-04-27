LIVE Italia-Canada 3-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | punto nordamericano nel quinto end

Durante il match tra Italia e Canada nei Mondiali di curling misto 2026, il punteggio segna 3-4 a favore del team canadese al termine del quinto end. Poco prima degli ultimi due tiri del sesto end, una pietra azzurra si posiziona in modo strategico. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08: Una stone azzurra a punto prima degli ultimi due tiri del sesto end 15.04: Una sola stone canadese a punto dopo 4 tiri del sesto end 15.00: Il Canada si prende il punto con la stone circondata dalle stone azzurre. Buon end degli italiani: 3-4 14.58:?Stone canadese a punto quando mancano gli ultimi due tiri 14.52: Stone canadese a punto ma tante stone nella casa dopo 4 tiri del quinto end 14.44: Constantini piazza l’ultima stone al centro della casa e si prende il punto: 3-3 14.42: Non perfetta la bocciata di Mosaner che lascia una stone canadese a punto quando mancano gli ultimi due tiri 14.39: Una stone azzurra a punto e altre due nella casa dopo 4 tiri del quarto end 14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 3-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto nordamericano nel quinto end Notizie correlate LIVE Italia-Ungheria 7-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto magiaro nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19. Leggi anche: LIVE Italia-Canada 4-2, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quinto end Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto cruciale per la qualificazione; Canada vs Cechia - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Softball, definito il calendario dell'Italia per la prima fase del Mondiale 2026/2027; Air Transat e Adr: la partnership che fa bene a Roma. LIVE Italia-Canada 3-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58:?Stone canadese a punto quando mancano gli ultimi due tiri 14.52: Stone canadese a punto ma tante stone ... oasport.it Italia ancora imbattuta ai Mondiali di curling! Constantini/Mosaner battono anche la Germania e lanciano la sfida al Canada - facebook.com facebook