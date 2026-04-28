LIVE Italia-USA 7-0 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | azzurri implacabili altra mano rubata nel quarto end

Alle 10 di questa mattina è iniziata la partita di curling misto tra Italia e Finlandia, valida per i Mondiali del 2026. Gli azzurri hanno concluso l’incontro con un risultato di 7-0, mostrando una prestazione molto efficace. Durante il quarto end è stata segnalata un’azione ritenuta da alcuni come una mano rubata. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10.00 19.47: Non sbagliano un colpo gli azzurri! Ancora una mano rubata, stavolta da un punto. 7-0 dopo quattro end 19.43: Due stone azzurre a punto a due tiri dalla fine del quarto end 19.39: Una stone statunitense a punto dopo 4 tiri del quarto end 19.34: Niente da fare per gli statunitensi, restano due stone azzurre a punto. Altra mano rubata da due e Italia avanti 6-0 19.31: Due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end 19.27: Una stone azzurra (e un’altra nella casa) a punto dopo 4 tiri del terzo end 19.23: Non cambia nulla, l’Italia ruba la mano da due con gli statunitensi che non riescono a trovare la bocciata per togliere le due stone azzurre a punto: 4-0 19.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 7-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri implacabili, altra mano rubata nel quarto end Notizie correlate LIVE Italia-USA 6-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: altra mano rubata da due degli azzurri nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10. LIVE Italia-USA 4-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata da due degli azzurri nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-USA, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: partita importante verso i playoff; Women’s World Cup 2026: Azzurre nel girone D con USA, Cina e Cechia; L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran, l'idea dell'inviato di Trump; Allarme Mondiale: biglietti e prezzi degli hotel alle stelle, visti troppo cari e rischio flop. LIVE Italia-USA 2-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10.00 19.01: Mano per l'Italia, inizia il match ... oasport.it Italia-Finlandia e Italia-USA oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Finlandia e gli USA nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, ormai entrati nel vivo sul ... oasport.it Migliaia di agricoltori, arrivati da tutta Italia e anche dal Veneto, si sono ritrovati al Brennero con un obiettivo chiaro: fermare il falso cibo italiano e difendere la qualità delle nostre produzioni. Accade troppo spesso che prodotti provenienti dall’estero, dopo lavo - facebook.com facebook Meloni: ok dl lavoro, Italia più di ieri Repubblica fondata su lavoro Fa parte di strategia per occupazione stabile e di qualità x.com