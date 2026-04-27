LIVE Italia-Canada 5-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | mano rubata degli azzurri nel penultimo end

Durante la partita tra Italia e Canada ai Mondiali di curling misto 2026, gli azzurri hanno ottenuto un punto nel penultimo end grazie a un errore di Kadriana Lott, che ha permesso loro di rubare una mano. La gara si è conclusa con il punteggio 5-4 a favore dell’Italia. Per seguire gli sviluppi in tempo reale, è possibile aggiornare la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-25: L’errore di Kadriana Lott regala all’Italia la mano rubata. Gli azzurri sono in vantaggio 5-4 ma la mano resta al Canada che proverà a ribaltare la situazione 15.22: Ancora tre stone canadesi a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end 15.17: Sono tre le stone canadesi a punto dopo 4 tiri del penultimo end 15.11: Corto anche il tiro di Constantini. Un punto azzurro. Di nuovo parità: 4-4 15.10: Corto l’ultimo tiro dei canadesi, vediamo se Constantini riesce a mettere il secondo punto azzurro 15.08: Una stone azzurra a punto prima degli ultimi due tiri del sesto end 15.04: Una sola stone canadese a punto dopo 4 tiri del sesto end 15.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 5-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata degli azzurri nel penultimo end Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Canada 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dei nordamericani nel primo end LIVE Italia-Cechia 5-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata da un punto nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUINTO END 15:18 Piccola pausa di metà gara, si ripartirà tra 5 minuti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto cruciale per la qualificazione; Stati Uniti vs Italia - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Constantini-Mosaner bene all'esordio mondiale: ko la Cechia; Softball, definito il calendario dell'Italia per la prima fase del Mondiale 2026/2027. LIVE Italia-Canada 5-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata degli azzurri nel penultimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30: Una stone canadese a punto dopo 4 tiri dell'ultimo end. Ci sono tre stone nordamericana e una azzurra ... oasport.it Italia ancora imbattuta ai Mondiali di curling! Constantini/Mosaner battono anche la Germania e lanciano la sfida al Canada - facebook.com facebook