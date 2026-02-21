LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | pochi minuti al via della frazione regina
Oggi si svolge la sesta tappa del UAE Tour 2026, partita da Al Ain Museum e diretta verso Jebel Hafeet. La corsa si avvicina rapidamente al momento clou, con i ciclisti pronti a sfidarsi lungo i 133 chilometri previsti. La strada si fa più impegnativa e il pubblico si prepara a seguire con attenzione ogni mossa. La frazione regina promette emozioni intense fino all'ultima pedalata. La corsa è pronta a partire tra pochi minuti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.43 Tra poco meno di dieci minuti inizierà la sesta tappa che va da Al Ain Museum a Jebel Hafeet. La partenza neutralizzata è alle 12.50 locali, le 9.50 italiane. 9.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta e penultima tappa del UAE Tour 2026 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta e penultima tappa dell’UAE Tour 2026. Frazione che misura 167.7 km con partenza da Al Ain Museum ed arrivo in salita a Jebel Hafeet. Seconda sfida tra scalatori che risulterà decisiva ai fini della classifica generale in quanto l’ultima tappa è totalmente pianeggiante.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tiberi prova a difendersi da Del Toro nella frazione reginaTiberi si impegna a resistere agli attacchi di Del Toro nella tappa più difficile dell’UAE Tour 2026.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tra pochi minuti al via la cronometro di Hudayriyat IslandOggi, durante la seconda tappa dell’UAE Tour 2026, la cronometro di Hudayriyat Island prende il via a causa delle condizioni meteo favorevoli.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; UAE Tour 2026, Jonathan Milan vince la 5^ tappa. Antonio Tiberi 1° in classifica generale; UAE Tour, 3ª tappa: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel Mobrah.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tiberi deve difendersi dagli attacchi di Del Toro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta e penultima tappa dell'UAE Tour 2026. Frazione ... oasport.it
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Jonathan Milan, volata prorompente!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:18 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell'UAE Tour 2026. Vi ringraziamo per aver scelto ... oasport.it
UAE Tour 2026: Jonathan Milan wins Stage 5, Tiberi retains the Red Jersey https://www.giroditalia.it/en/news/uae-tour-2026-jonathan-milan-wins-stage-5-tiberi-retains-the-red-jersey/ UAE Tour 2026: Jonathan Milan vince la tappa 5, Tiberi conserva la M - facebook.com facebook
Uae Tour: impresa Tiberi, sua la terza tappa | Fantacycling x.com