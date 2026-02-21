LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | pochi minuti al via della frazione regina

Oggi si svolge la sesta tappa del UAE Tour 2026, partita da Al Ain Museum e diretta verso Jebel Hafeet. La corsa si avvicina rapidamente al momento clou, con i ciclisti pronti a sfidarsi lungo i 133 chilometri previsti. La strada si fa più impegnativa e il pubblico si prepara a seguire con attenzione ogni mossa. La frazione regina promette emozioni intense fino all'ultima pedalata. La corsa è pronta a partire tra pochi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.43 Tra poco meno di dieci minuti inizierà la sesta tappa che va da Al Ain Museum a Jebel Hafeet. La partenza neutralizzata è alle 12.50 locali, le 9.50 italiane. 9.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta e penultima tappa del UAE Tour 2026 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta e penultima tappa dell'UAE Tour 2026. Frazione che misura 167.7 km con partenza da Al Ain Museum ed arrivo in salita a Jebel Hafeet. Seconda sfida tra scalatori che risulterà decisiva ai fini della classifica generale in quanto l'ultima tappa è totalmente pianeggiante.