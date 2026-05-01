LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il Col de Mollendruz può fare selezione

Benvenuti alla diretta della terza tappa del Giro di Romandia 2026, una gara ciclistica che si svolge in Svizzera con partenza e arrivo a Orbe. Oggi il percorso include il Col de Mollendruz, considerato un punto chiave che potrebbe influenzare gli sviluppi della corsa. Seguiremo passo dopo passo gli eventi di questa tappa, offrendo aggiornamenti in tempo reale sui movimenti dei corridori e le eventuali azioni di rilievo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Romandia 2026, settantanovesima edizione della corsa svizzera, con partenza e arrivo a Orbe. Il percorso misura 176.5 km e prevede oltre duemila metri di dislivello. La tappa partirà subito con l’ascesa di Suchy (2.1 al 5.9% medio, 3a categoria), terminata la quale ci saranno circa 100 km senza asperità ma con molti saliscendi. A 59 km dall’arrivo il traguardo volante di Bavois anticiperà le rampe di Oulens-sur-Echallens (4.2 km al 3.3% medio, 3a categoria), dallo scollinamento ci saranno, poi, 13 km per giungere al secondo sprint intermedio della giornata: Moiry.🔗 Leggi su Oasport.it

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