Oggi in occasione del Giro di Romandia 2026 si svolge la tappa con circa 80 km ancora da percorrere. Cinque ciclisti sono ancora davanti al gruppo, tra cui due italiani. A circa 15 km dall’arrivo, il gruppo si trova a circa 80 km dal traguardo. Contestualmente, si corre anche la corsa Eschborn-Frankfurt, con aggiornamenti disponibili dalla 14.00. Dopo due ore di gara, la media oraria si aggira intorno ai 44 kmh.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 15.49 Superate le due ore di corsa, media intorno ai 44 kmh. 15.46 Rimangono da affrontare oltre mille metri di dislivello. 15.43 Germani, Rochas e Kench sono i tre corridori in fuga che non hanno ancora ottenmuto una vittoria professionistica in carriera. 15.40 Damiano Caruso è il corridore, all’interno della fuga, con più vittorie in carriera. Sono otto i successi del corridore italiano, tra cui spiccano una tappa al Giro d’Italia e una alla Vuelta di Spagna. 15.37 Tra i fuggitivi il migliore in classifica generale è Georg Steinhauser (EF Education EasyPost), a 2’20” da Pogacar.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in cinque davanti insieme a Caruso e Germani, 80 km al traguardo

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