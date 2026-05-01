LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe Pogacar in controllo

Nella quarta tappa del Giro di Romandia 2026, la corsa si è conclusa con una vittoria di Godon, che ha battuto Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe. Pogacar si è mantenuto in testa al gruppo principale, controllando la corsa. La diretta, iniziata questa mattina, si è conclusa alle 17.58, con i corridori ormai arrivati al traguardo. La giornata ha visto anche la copertura della tappa di Eschborn-Francoforte, a partire dalle 14.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 17.58 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 17.56 Dodicesima posizione per Marco frigo, miglior italiano sul traguardo. 17.54 Ecco, invece, i primi dieci della generale: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 12:06:46 2 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 0:17 3 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 0:26 4 NORDHAGEN Jørgen Team...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controllo Notizie correlate Leggi anche: Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Orbe-Orbe: orari, tv, streaming. Pogacar vuole il tris Leggi anche: Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Orbe-Orbe: orari, tv, streaming. Pogacar a caccia del tris Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; Giro di Romandia, Pogacar trionfa in volata nella 2^ tappa: sesta vittoria in otto giorni di gara nel 2026. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controlloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 17.48 Dalla fuga di sette che ha animato gran parte della ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it GIORNATA DA ATTACCHI Tappa 2 del Giro di Romandia: terreno perfetto per azioni da lontano. Tadej Pogacar favorito, ma gara apertissima Segui la gara in diretta su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Orbe – Orbe (176,6 km) x.com