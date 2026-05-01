LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe Pogacar in controllo

Da oasport.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quarta tappa del Giro di Romandia 2026, la corsa si è conclusa con una vittoria di Godon, che ha battuto Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe. Pogacar si è mantenuto in testa al gruppo principale, controllando la corsa. La diretta, iniziata questa mattina, si è conclusa alle 17.58, con i corridori ormai arrivati al traguardo. La giornata ha visto anche la copertura della tappa di Eschborn-Francoforte, a partire dalle 14.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 17.58 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 17.56 Dodicesima posizione per Marco frigo, miglior italiano sul traguardo. 17.54 Ecco, invece, i primi dieci della generale: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 12:06:46 2 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 0:17 3 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 0:26 4 NORDHAGEN Jørgen Team...🔗 Leggi su Oasport.it

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