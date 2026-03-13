LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo a 3’30 dalla fuga 50 km alla conclusione

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 con il gruppo che si trova a circa 3 minuti e 30 secondi dalla fuga, a 50 km dal traguardo. La corsa è in corso e sono stati aggiornati i tempi della fuga rispetto al gruppo principale. Contestualmente, sono disponibili aggiornamenti sulla classifica generale e sulla copertura in diretta della Parigi-Nizza, che inizia alle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 14.19 50 km alla conclusione. 14.16 E' iniziata l'ascesa, che proprio nei km ha le parti più dure con pendenze tra il 7-8 %. 14.13 Tra 2.5 km inizierà il GPM di Monte della Mottera (6.5 km al 5.1 % medio). 14.11 Vedremo se il gruppo continuerà con lo stesso ritmo o tornerà a viaggiare tranquillo. Con 3'50" la fuga può ancora sperare di arrivare fino in fondo, ma se il plotone dovesse aumentare il passo le chance diminuirebbero notevolmente. 14.09 Con questa accelerata il gruppo ha recuperato 30? sulla fuga, portando lo svantaggio a 4?.