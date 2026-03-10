LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 70 km alla conclusione gruppo a 1’50 dalla fuga

Oggi si corre la tappa del Tirreno-Adriatico 2026, con circa 70 km ancora da percorrere. Il gruppo si trova a circa un minuto e cinquanta secondi dalla fuga in testa alla corsa. La gara è in corso e gli spettatori possono seguire la diretta in tempo reale attraverso il link dedicato. La corsa continua con un intenso inseguimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 14.19 Con l’inzio di questa ascesa si entra nella seconda parte del percorso, quella più dura. Dallo scollinamento ci saranno diversi km di saliscendi, per poi affrontare lo sterrato e la salita di San Gimignano, che decreteranno il vincitore di tappa. 14.16 Inizia per la fuga Castelnuovo Val di Cecina (9.6 km al 3.3% medio), primo GPM della giornata. 14.13 70 km alla conclusione 14.11 Scatto di Alessandro Iacchi che si prende lo sprint intermedio. Dietro di lui Tarozzi, Sevilla e Bou, che però non hanno lottato tra di loro. 14.09 1 km allo sprint intermedio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km alla conclusione, gruppo a 1’50” dalla fuga Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: scende il vantaggio della fuga, 100 km alla conclusioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15. Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga con 1’30” di vantaggio, 70 km alla conclusione Una selezione di notizie su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2026 in TV e Streaming? Diretta su Rai ed Eurosport/Discovery+; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna implacabile a Lido di Camaiore! Ottimo Tiberi, che sorpresa Pellizzari!; Tirreno-Adriatico 2026: calendario, programma, orari, diretta tv, streaming. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna implacabile a Lido di Camaiore! Ottimo Tiberi, che sorpresa Pellizzari!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 15.50 Termina ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo vicino ai quattro in fuga, ritmo ancora blandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 14.05 In testa al gruppo c'è Silvan Dillier ... oasport.it San Gimignano, here we come! #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com Dopo la crono vinta da Ganna, la Tirreno-Adriatico continua con la seconda tappa Camaiore - San Gimignano (206 km) Segui la gara LIVE su @discovery+ e @HBO Max - facebook.com facebook