LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 2’20 di margine per la fuga con Caruso e Germani

Oggi si corre la tappa del Giro di Romandia 2026, con i fuggitivi che mantengono un vantaggio di circa due minuti e venti secondi. Tra gli attuali attaccanti ci sono due ciclisti che cercano di allungare sugli inseguitori, mentre il gruppo principale si mantiene compatto e controlla la situazione. La corsa prosegue con un margine stabile e nessuna svolta improvvisa nelle prime fasi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 15:22 Il gruppo tiene sotto controllo il margine dei battistrada, che si aggira sempre attorno ai 2’20”. 15:19 Terminato il primo lungo tratto pianeggiante. Ricominciano i saliscendi con brevissimi strappetti intervallati da piccole discese. 15:16 L’irlandese Dillon Corkery (Team Picnic PostNL) abbandona la corsa. 15:12 110 chilometri all’arrivo della terza tappa della corsa elvetica. Due minuti e 15 secondi di margine per i sette fuggitivi. 15:09 Tadej Pogacar potrebbe fare filotto nelle tappe in linea di questo Giro di Romandia. Il campione del mondo è parso imbattibile anche in volata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 2’20” di margine per la fuga con Caruso e Germani Notizie correlate LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di sette uomini con Caruso e GermaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Caruso e Germani nella fuga di giornataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; Giro di Romandia, Pogacar trionfa in volata nella 2^ tappa: sesta vittoria in otto giorni di gara nel 2026. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 2’20 di margine per la fuga con Caruso e GermaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 15:06 Steff Cras richiede l'assistenza dell'ammiraglia ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it GIORNATA DA ATTACCHI Tappa 2 del Giro di Romandia: terreno perfetto per azioni da lontano. Tadej Pogacar favorito, ma gara apertissima Segui la gara in diretta su discovery+ e HBO Max facebook Giro di Romandia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Orbe – Orbe (176,6 km) x.com