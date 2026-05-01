Alle 18.00 in Florida sono iniziate le prove libere del GP Miami 2026 di Formula 1. La sessione è stata preceduta da una pausa inaspettata per questa stagione, che ha portato la FIA e i team a intervenire con modifiche sia sul piano organizzativo che tecnico. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in diretta, mentre le squadre si preparano a scendere in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.27 La pausa, inusuale per la stagione, ha infatti spinto la FIA e gli attori del paddock a intervenire sia sul piano organizzativo sia su quello tecnico. Il risultato è un Gran Premio in Florida profondamente rivisto nei tempi e nei contenuti, pur senza modifiche al tracciato o alla sua collocazione. 17.25 Dopo oltre un mese di stop forzato — causato dalla cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita per ragioni geopolitiche nell’area del Golfo — si riparte. 17.23 Sul circuito ricavato attorno alla zona dell’ Hard Rock Stadium, inizierà un fine-settimana carico di interesse e col punto di domanda legato alle avverse condizioni meteorologiche.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: dalle 18.00 via alle prove libere in Florida

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