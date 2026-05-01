LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | tra poco il via delle prove libere

Tra poco prenderanno il via le prove libere del Gran Premio di Miami 2026 di Formula 1. La sessione in corso si concentra principalmente sulla gestione dell’energia, con particolare attenzione alle strategie di qualifica. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere i dettagli e i risultati delle prove. La gara si svolge sul circuito cittadino di Miami, dove le squadre stanno lavorando per ottimizzare le prestazioni delle vetture.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Il cuore della revisione riguarda la gestione dell’energia, soprattutto in qualifica. La ricarica massima consentita scende da 8 a 7 MJ, mentre la potenza di picco del cosiddetto “superclipping” sale da 250 a 350 kW. L’obiettivo è chiaro: ridurre i tempi di ricarica durante il giro e favorire una guida più continua e aggressiva, più vicina al concetto di “flat-out”. Parallelamente, aumenta da 8 a 12 il numero di eventi in cui si possono applicare limiti energetici ridotti, permettendo una maggiore adattabilità alle caratteristiche dei diversi circuiti. 17.38 Ma il vero cambio di passo si gioca sul piano regolamentare.🔗 Leggi su Oasport.it

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