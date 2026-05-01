Tra pochi minuti inizia la Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami 2026, parte della gara di Formula 1 in corso. I piloti si preparano a scendere in pista per le qualifiche veloci, che determinano la griglia di partenza della corsa principale. La sessione è prevista in diretta, con aggiornamenti continui sui risultati e le posizioni di gara. La Sprint Qualifying rappresenta un momento decisivo per le strategie di tutti i partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.13 Ricordiamo il regolamento della Sprint Qualifying. La SQ1 dura 12 minuti e vengono eliminati i sei peggiori piloti: tutti hanno l’obbligo di montare gomme medie; la SQ2 dura 10 minuti ed anche in questo caso verranno eliminati sei piloti: vigerà ancora l’obbligo di mescole medie; infine la SQ3 da 8 minuti, riservata a soli 10 piloti, che utilizzeranno gomme soft. 22.10 Ben ritrovati, amici di OA Sport. Alle 22.30 inizierà la Sprint Qualifying. 19.37 Appuntamento quindi per la Sprint Qualifying dalle 22:30 italiane, per definire lo schieramento di partenza della Sprint di domani a Miami. Un saluto dalla redazione di OA Sport.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: tra poco si fa sul serio con la Sprint Qualifying

The Formula 1 Iceberg Explained, Vol. 4

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Leclerc il più veloce, sarà vera gloria per la Ferrari? Alle 22.30 la Sprint Qualifying

Quando la F1 su TV8 oggi: programma Sprint Qualifying GP Miami 2026La Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami 2026 di F1 avrà luogo venerdì 1 maggio dalle ore 22:30 italiane.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Quando la F1 su TV8 oggi: programma Sprint Qualifying GP Miami 2026; Gli orari di prove libere, sprint Race e qualifiche del Gp di Miami e dove vederle in tv; GP Miami 2026: orari TV e dove vedere la F1; La F1 riparte da Miami: quando e dove vedere qualifiche, Sprint e gara.

LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Leclerc il più veloce, sarà vera gloria per la Ferrari? Alle 22.30 la Sprint QualifyingCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.06 Arrivano i primi crono con Norris davanti a tutti in 1'31941 a precedere di 0081 Verstappen e di 0623 ... oasport.it

F1 GP Miami LIVE, qualifiche sprint e pole in diretta: Leclerc su Ferrari è il più veloce nelle Libere, problemi per la Mercedes di AntonelliLa diretta del GP Miami della Formula 1 2026, in pista oggi per le prove libere e le qualifiche sprint: aggiornamenti live su pole, tempi e risultati ... fanpage.it

Dopo cinque settimane di pausa forzata, la Formula 1 torna finalmente protagonista. Alle 18:00 la prima sessione di libere, alle 22:30 la Sprint Qualifying #MiamiGP - facebook.com facebook