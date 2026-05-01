Durante le qualifiche del GP Miami 2026, Charles Leclerc ha stabilito il miglior tempo con un 1:29. L’evento, trasmesso in diretta, include anche la Sprint Qualifying prevista alle 22.30. L’ordine dei tempi aggiornato evidenzia la performance del pilota della Ferrari, che si posiziona al primo posto. La sessione di prove si svolge con numerosi piloti in pista, mentre gli spettatori seguono l’andamento in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.32 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:29.310 5 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.297 5 3 Oscar Piastri McLaren +0.448 4 4 Lewis Hamilton Ferrari +0.467 5 5 Kimi Antonelli Mercedes +0.769 4 6 George Russell Mercedes +0.790 7 7 Lando Norris McLaren +0.898 4 8 Pierre Gasly Alpine +1.277 4 9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.563 6 10 Carlos Sainz Williams +1.620 6 11 Franco Colapinto Alpine +1.705 5 12 Alexander Albon Williams +1.714 6 13 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.781 6 14 Gabriel Bortoleto Audi +1.801 4 15 Nico Hulkenberg Audi +2.285 5 16 Liam Lawson Racing Bulls +2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Leclerc il più veloce, sarà vera gloria per la Ferrari? Alle 22.30 la Sprint Qualifying

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