LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | tra poco la prima sessione di prove libere

Alle 9:00 ora italiana è iniziata la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, terzo evento stagionale di Formula Uno. La sessione si svolge sul circuito giapponese e viene trasmessa in diretta streaming e in televisione. Gli orari delle altre sessioni e le modalità di visione sono disponibili sul sito ufficiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka si inizierà a fare sul serio con una giornata dedicata alle prove libere che permetterà a team e piloti di trovare il giusto bilanciamento su uno dei lay-out più difficili e indicativi dell’intero calendario. Chi vince qui sa che potrà farlo in ogni tipologia di pista fino ad Abu Dhabi. Quale sarà il programma della giornata? Il venerdì nipponico prenderà il via alle ore 03. 🔗 Leggi su Oasport.it

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