Benvenuti alla diretta della prima giornata del Gran Premio di Miami, quarta tappa del campionato 2026 di Formula 1. La sessione si è appena conclusa, portando diverse novità e aggiornamenti sui tempi dei piloti e sulle condizioni della pista. Seguiremo minuto dopo minuto gli sviluppi di questa giornata, con tutte le informazioni più recenti dal circuito statunitense. Restate con noi per non perdere nessuna novità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito ricavato attorno alla zona dell’ Hard Rock Stadium, inizierà un fine-settimana carico di interesse e col punto di domanda legato alle avverse condizioni meteorologiche. I team, da questo punto di vista, saranno messi a dura prova. Dopo oltre un mese di stop forzato — causato dalla cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita per ragioni geopolitiche nell’area del Golfo — si riparte. La prima novità riguarda il formato del weekend. Miami ospiterà il secondo degli appuntamenti Sprint della stagione — il secondo dopo quello disputato in Cina — e questo ha imposto una riflessione immediata sulla gestione del tempo in pista.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: si ricomincia, tante novità per la Ferrari

Notizie correlate

F1, Ferrari si presenterà a Miami con tante novità: ala ‘Macarena’ e molto altro…Dopo una pausa forzata di cinque settimane legata alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, il Mondiale di F1 riparte da Miami con un appuntamento...

F1, tante novità a Miami: la Ferrari stupisce, ma Mercedes ha un segretoIl Mondiale di F1 fa tappa negli USA a Miami per il quarto gran premio della stagione.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Torna la F1, si va a Miami: tutto il PROGRAMMA del fine settimana; F1 GP Miami: gli orari del weekend, dove vedere Sprint e gara in Tv e streaming; LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: si ricomincia, tante novità per la Ferrari; GP Miami 2026: orari TV e dove vedere la F1.

GP Miami 2026, FP1: unica sessione di libere del weekend, si parte alle 18.00 – DIRETTALa cronaca in diretta delle prove libere 1 del Gran Premio di Miami 2026 inizierà alle 17.45 di venerdì 1 maggio ... formulapassion.it

F1 | GP Miami 2026: Live Conferenza StampaDiretta Conferenza Stampa F1 - Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Miami per la Conferenza Stampa Piloti che si disputerà a partire dalle 19 (ora italian ... f1grandprix.motorionline.com

Max avvisa la FIA: non bastano le modifiche prima del GP di Miami #Verstappen #F1 #RedBull #FIA #Tuttosport - facebook.com facebook

F1, George Russell verso il GP di Miami: “Il cambio di regolamento Penso sia ridicolo…” - x.com