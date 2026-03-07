LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | Antonelli si salva grazie alla bandiera rossa! Bene la Ferrari con gomme medie

In diretta dal Gran Premio d’Australia del 2026, Antonelli si è salvato grazie alla bandiera rossa, mentre la Ferrari ha ottenuto buoni risultati con gomme medie. La sessione di qualifiche Q2 dura 15 minuti e prevede l’eliminazione dei piloti dall’11° al 15° posto. I piloti sono in pista per ottenere il miglior tempo possibile prima della fine delle qualifiche.

6.31 La Q2 durerà 15 minuti: verranno eliminati i piloti dall'11° al 15° posto. 6.29 Eliminati dunque dal 16° al 22° posto: Alonso, Perez, Bottas, Verstappen, Sainz e Stroll. Gli ultimi due non sono neppure scesi in pista, mentre Verstappen ha finito le sue qualifiche a seguito di un incidente contro le barriere. 1 George Russell (Mercedes) — 1:19.507 2 Oscar Piastri (McLaren) — +0.1573 Lewis Hamilton (Ferrari) — +0.304 4 Lando Norris (McLaren) — +0.503 5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) — +0.5166 Kimi Antonelli (Mercedes) — +0.6137 Charles Leclerc (Ferrari) — +0.719 8 Arvid Lindblad (Racing Bulls) — +0.902 9 Liam Lawson (Racing Bulls) — +0.984 10 Gabriel Bortoleto (Audi) — +0.