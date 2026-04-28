Dopo cinque settimane di pausa dovute alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, il campionato di Formula 1 torna a Miami. La Ferrari si prepara a scendere in pista con diverse novità, tra cui una nuova ala chiamata ‘Macarena’ e altri aggiornamenti tecnici. L’appuntamento rappresenta un momento cruciale per la scuderia, che mira a migliorare le proprie performance in vista delle gare successive.

Dopo una pausa forzata di cinque settimane legata alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, il Mondiale di F1 riparte da Miami con un appuntamento che, per la Ferrari, assume i contorni di un vero spartiacque tecnico. Il team di Maranello arriva infatti in Florida con il primo pacchetto di aggiornamenti sostanziali per la SF-26, un insieme di interventi mirati a colmare il gap emerso nelle prime gare stagionali, in cui la vettura ha faticato a tenere il passo della Mercedes. La scuderia guidata da Fred Vasseur ha individuato nel round in Florida il momento ideale per introdurre una serie di soluzioni sviluppate nelle ultime settimane e validate anche attraverso un filming day a Monza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Ferrari si presenterà a Miami con tante novità: ala ‘Macarena’ e molto altro…

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