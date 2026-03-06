Cos'è successo nelle prove libere del GP Australia F1 2026 | Ferrari brilla in FP1 lampo Piastri in FP2

Nelle prove libere del GP d'Australia F1 2026, la Ferrari ha mostrato un buon ritmo nelle FP1 con Leclerc e Hamilton, mentre nelle FP2 Oscar Piastri ha ottenuto il miglior tempo, superando Antonelli e Russell. La sessione ha visto diverse squadre impegnate a testare le vetture e a raccogliere dati per le qualifiche. La classifica dei tempi è cambiata tra le due sessioni, evidenziando una certa variabilità.

Ferrari subito forte con Leclerc e Hamilton nelle FP1 del GP d'Australia F1 2026, poi nelle FP2 arriva la risposta di McLaren e Mercedes con Piastri davanti ad Antonelli e Russell.