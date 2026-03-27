LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | tra poco la prima sessione di prove libere la Ferrari vuole avvicinarsi alla Mercedes
Tra pochi minuti prende il via la prima sessione di prove libere del GP Giappone 2026 di Formula 1. La Ferrari punta a ridurre il divario con la Mercedes, mentre i piloti sono già scesi in pista. A poco più di un'ora dall'inizio, il britannico Piastri ha segnato il miglior tempo di 1:34.053, superando Verstappen di 36 millesimi e Hadjar di 455 millesimi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.35 Piastri migliora in 1:34.053 con 36 millesimi su Verstappen e 455 su Hadjar. 03.34 Bearman si mette in terza posizione a 28 millesimi da Leclerc, ma ora Lindblad sale in vetta in 1:37.043. 03.33 Il primo tempo del weekend lo segna Hamilton in 1:37.256 ma Leclerc lo supera subito per 10 millesimi. 03.32 Tutti in pista con le gomme hard tranne Piastri e pochi altri piloti. 03.31 Sole pieno a Suzuka e condizioni ideali con 17° di temperatura e 37 sull’asfalto. Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 60 minuti del turno. 03.30 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DEL GIAPPONE!! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
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