Alle 2.30 di questa notte, sono iniziate le prove libere del GP Australia 2026 di Formula 1. La prima giornata del weekend di apertura del campionato mondiale è stata seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. I team hanno cominciato a raccogliere dati e testare le vetture in vista delle qualifiche e della gara principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end d’apertura del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino dell’ Albert Park di Melbourne (Australia), prenderà il via la tappa iniziale di un campionato tra mille interrogativi, vista la rivoluzione tecnica varata: monoposto e power unit di nuova generazione su cui piloti e team dovranno lavorare per massimizzare la propria prestazione. Le nuove norme puntano su un equilibrio diverso tra componente termica ed elettrica, con un peso molto più significativo dell’energia ibrida e sistemi di gestione ancora più sofisticati. Anche l’aerodinamica è stata profondamente rivista, con vetture meno dipendenti dal carico generato dal fondo e più sensibili alla gestione del grip meccanico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: nella notte prove libere dalle 2.30

