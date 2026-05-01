LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA | grande incertezza nella classica tedesca c’è Pidcock!

Benvenuti alla diretta della corsa Eschborn-Frankfurt 2026. La classica tedesca si svolge oggi con un percorso che attraversa diverse strade della regione. Tra i partecipanti si trova anche un ciclista britannico, noto per le sue recenti prestazioni. La gara è partita questa mattina e i corridori stanno affrontando le prime fasi del percorso. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Eschborn-Frankfurt 2026. È tutto pronto per la sessantatreesima edizione di questa classica tedesca, che prevede significativi cambiamenti nella fase centrale del percorso. La partenza avverrà come di consueto da Eschbon, mentre l’arrivo è posto a Francoforte sul Meno. Dopo pochi chilometri i corridori passeranno per la prima volta sul traguardo per poi addentrarsi verso le colline del Taunus. In questa zona, che caratterizza la maggior parte della corsa, verranno affrontati il Sandplacken (8.1 km al 4.5% di pendenza media), Burgweg (0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: grande incertezza nella classica tedesca, c’è Pidcock! Notizie correlate Eschborn-Frankfurt 2026, Pidcock insegue un successo di prestigio. Gli italiani per stupireNella settimana in cui il Giro di Romandia è al centro della scena del panorama ciclistico ci sarà un’altra corsa di sicuro interesse a tenere desta... Eschborn-Frankfurt 2026: il percorso ai raggi X. Novità significative nella parte centraleVenerdì 1 maggio, come da tradizione si svolgerà la Eschborn-Francoforte 2026, appuntamento fisso del calendario UCI World Tour, con un percorso che... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Eschborn-Frankfurt 2026, Pidcock insegue un successo di prestigio. Gli italiani per stupire; Pinarello-Q36.5, dopo la delusione-Liegi Tom Pidcock mette nel mirino la Eschborn-Frankfurt; Eschborn-Frankfurt 2026: il percorso ai raggi X. Novità significative nella parte centrale; Tudor, Marion Rousse spiega il momento difficile del compagno Julian Alaphilippe: Ha bisogno di una pausa. Può ancora raggiungere grandi traguardi. LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: grande incertezza nella classica tedesca, c’è Pidcock!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Eschborn-Frankfurt 2026. È ... oasport.it Eschborn-Frankfurt 2026, Pidcock insegue un successo di prestigio. Gli italiani per stupireNella settimana in cui il Giro di Romandia è al centro della scena del panorama ciclistico ci sarà un’altra corsa di sicuro interesse a tenere desta ... oasport.it Pinarello-Q36.5, dopo la delusione-Liegi Tom Pidcock mette nel mirino la Eschborn-Frankfurt x.com