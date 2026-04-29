Venerdì 1 maggio si svolgerà la 63ª edizione della Eschborn-Frankfurt, classica del calendario UCI World Tour. La corsa presenterà un percorso rinnovato, con modifiche nella parte centrale che lo rendono più impegnativo rispetto alle precedenti edizioni. La gara, che si disputa ogni anno il primo maggio, rimane uno degli eventi più attesi nel panorama ciclistico internazionale, attirando numerosi appassionati e professionisti del settore.

Venerdì 1 maggio, come da tradizione si svolgerà la Eschborn-Francoforte 2026, appuntamento fisso del calendario UCI World Tour, con un percorso che in questa edizione, la numero 63, sarà rinnovato e reso sensibilmente più ostico. Scopriamolo nel dettaglio. ESCHBORN-FRANKFRUT 2026: PERCORSO A RAGGI X. Lo schema generale che abbiamo conosciuto nel corso del tempo rimane invariato. Si parte ovviamente da Eschborn, si attraversa Francoforte per poi addentrarsi nelle colline del Taunus e rientrare verso la città per l’arrivo vicino all’Alte Oper. Ciò che cambia sensibilmente tuttavia è la difficoltà del tratto più ostico, quello collinare, che potrebbe mescolare le carte tra velocisti e specialisti da Classiche.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eschborn-Frankfurt 2026: il percorso ai raggi X. Novità significative nella parte centrale

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