Nella settimana in cui il Giro di Romandia sta attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo, si svolgerà anche una gara a Eschborn-Frankfurt nel 2026. Tra i partecipanti, ci sarà un atleta britannico che punta a ottenere un risultato di rilievo. Gli italiani, invece, cercano di sorprendere con le proprie prestazioni, mentre gli organizzatori preparano un evento di rilievo internazionale.

Nella settimana in cui il Giro di Romandia è al centro della scena del panorama ciclistico ci sarà un’altra corsa di sicuro interesse a tenere desta l’attenzione degli appassionati. Si corre venerdì 1 maggio la Eschborn-Frankfurt. Tom Pidcock, alla ricerca della miglior condizione dopo l’infortunio, insegue un successo di prestigio. La storica corsa in linea, giunta all’edizione numero sessantatré, prende il via da Eschborn alle 12:00 per concludersi, intorno alle 17:00, a Francoforte sul Meno dopo aver percorso 211,4 chilometri. Le formazioni partecipanti, al via sedici delle diciotto formazioni del circuito World Tour, si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro all’australiano Michael Matthews, vincitore dello scorso anno davanti al danese Magnus Cort e allo spagnolo Jon Barrenetxea.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eschborn-Frankfurt 2026, Pidcock insegue un successo di prestigio. Gli italiani per stupire

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