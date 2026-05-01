Alle 14.00 viene avviata la diretta dell’Eschborn-Frankfurt 2026, con un’attenzione particolare alla presenza di un corridore noto. Contestualmente, si segue anche la tappa odierna del Giro di Romandia, con aggiornamenti disponibili a partire dalle 13. La giornata si presenta con molte incognite, mentre i tifosi seguono con interesse gli sviluppi in corsa. Entrambe le competizioni attirano l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Eschborn-Frankfurt 2026. È tutto pronto per la sessantatreesima edizione di questa classica tedesca, che prevede significativi cambiamenti nella fase centrale del percorso. La partenza avverrà come di consueto da Eschbon, mentre l’arrivo è posto a Francoforte sul Meno. Dopo pochi chilometri i corridori passeranno per la prima volta sul traguardo per poi addentrarsi verso le colline del Taunus. In questa zona, che caratterizza la maggior parte della corsa, verranno affrontati il Sandplacken (8.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: grande incertezza, c’è Pidcock! Aggiornamenti dalle 14.00

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