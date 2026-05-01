LIVE Empoli-Avellino le formazioni ufficiali

Allo stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena” si svolge la partita tra Empoli e Avellino. Le formazioni ufficiali sono state rese note poco prima dell’inizio dell’incontro. La sfida, che si svolge in un clima di attesa, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. La partita è visibile in diretta, con i fan pronti a seguire ogni azione che si svolge sul campo.

Tempo di lettura: 2 minuti Allo stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena” si gioca una sfida che vale molto più di tre punti. Da un lato c’è l’Avellino, in piena corsa e con il sogno playoff sempre più concreto; dall’altro un Empoli in difficoltà, obbligato a lottare fino all’ultimo per restare in categoria. Obiettivi diversi, stessa urgenza: vincere. Novanta minuti carichi di pressione, dove ogni dettaglio può fare la differenza. LE SCELTE. L’Avellino si affida ancora al collaudato 4-3-1-2, senza particolari sorprese tra difesa e centrocampo, reparti ormai consolidati anche a causa delle assenze e delle scelte maturate nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - LIVE/ Empoli-Avellino, le formazioni ufficiali AVELLINO vs PESCARA DIRETTA LIVE SERIE B TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE Notizie correlate Leggi anche: LIVE/ Reggiana-Avellino, le formazioni ufficiali LIVE/ Avellino-Padova, le formazioni ufficialiAvellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Patierno, Biasci. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Biglietti Empoli-Avellino, le info sulla prevendita per il settore ospiti; Live Empoli - Avellino - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 01/05/2026; Tabellino partita Empoli vs Avellino; Avellino - Bari in Diretta Streaming | DAZN IT. Empoli-Avellino: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Empoli-Avellino di Venerdì 1 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Probabili formazioni Empoli-Avellino: le scelte di Ballardini per la 37ª giornataEmpoli (4-3-2-1): Fulignati; Candela, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Degli Innocenti, Yepes; Shpendi, Saporiti; Nasti. All. Caserta ... today.it Le ambizioni dell'Avellino in campo al "Castellani". Alle 15 l'Avellino scenderà in campo per sfidare l'Empoli. Ballardini deve fare a meno di Iannarilli, in porta tornerà Daffara. Un dubbio in avanti ma a spingere la gara sarà un settore ospiti a tinte - facebook.com facebook Empoli Carlo Castellani 15:00 Empoli Avellino Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usavellino1912 #Branco x.com