live avellino padova le formazioni ufficiali

Alle ore 20:45 si è disputata la partita tra Avellino e Padova. Le formazioni ufficiali vedono l’Avellino schierarsi con un 4-3-1-2, con Daffara tra i pali e Cancellotti, Simic, Izzo e Sala in difesa. A centrocampo sono presenti Besaggio, Palmiero e Sounas, con Palumbo a supporto dell’attacco composto da Patierno e Biasci.

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Patierno, Biasci. A disp.: Iannarilli, Missori, Russo, Kumi, L. Sgarbi, Reale, Armellino, Sassi, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne. All.: D. Ballardini. Padova (4-4-2): Sorrentino; Belli, F. Sgarbi, Pastina, Faedo; Capelli, Fusi, Crisetig, Di Mariano; Buonaiuto, Lasagna. A disp.: Mouquet, Fortin, Perrotta, Varas, Seghetti, Ghiglione, Di Maggio, Caprari, Favale, Silva, Villa, Giunti All.: M. Andreoletti. Arbitro: Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Assistenti: Marco Belsanti della sezione di Bari ed Eugenio di Scarpa della sezione di Collegno.