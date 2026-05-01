live empoli avellino la partita

Allo stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena” si sta disputando la partita tra Empoli e Avellino. La sfida, valida per il campionato, ha inizio in un pomeriggio che attirerà l’attenzione degli appassionati. La partita si svolge senza interruzioni, con entrambe le squadre concentrate sulla gara e pronte a mettere in campo tutta la loro determinazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Allo stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena” si gioca una sfida che vale molto più di tre punti. Da un lato c’è l’Avellino, in piena corsa e con il sogno playoff sempre più concreto; dall’altro un Empoli in difficoltà, obbligato a lottare fino all’ultimo per restare in categoria. Obiettivi diversi, stessa urgenza: vincere. Novanta minuti carichi di pressione, dove ogni dettaglio può fare la differenza. 14? – Ci prova Ceesay dal limite, ma Daffara è attento e blocca senza problemi. Avellino in affanno in questa fase. 11? – Brivido enorme per i Lupi: Enrici rischia l’autorete nel tentativo di anticipare Shpendi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Empoli-Avellino, 21ª giornata Campionato Primavera 2

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