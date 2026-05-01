Al Castellani di Empoli si prepara una sfida importante con l’Avellino. L’allenatore del team locale ha dichiarato che bisogna crederci, anche se i giochi non sono più nelle proprie mani, e ha definito l’incontro come “la partita dell’anno”. La squadra è concentrata sull’obiettivo di ottenere una vittoria per mantenere vive le speranze di migliorare la propria posizione in classifica.

"Ci dobbiamo credere perché anche se non dipende più solo da noi come dice la matematica, dipende esclusivamente da noi come affronteremo questa partita. Quello che posso dire è che faremo di tutto per ottenere questa salvezza, insieme ai ragazzi, ce la dobbiamo fare per la storia di questa città, per la storia di questa società e di questa piazza". Queste le parole con cui alla vigilia del fondamentale match contro l’Avellino di questo pomeriggio alle 15 al Castellani Computer Gross Arena, mister Fabio Caserta ha voluto caricare la propria squadra. "Dobbiamo arrivare mentalmente pronti perché questa è la partita dell’anno e dobbiamo cercare...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli, conta solo vincere. Al Castellani c’è l’Avellino e Caserta non si nasconde: "È la partita dell’anno»

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