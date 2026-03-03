LIVE Venezia-Avellino 3-0 termina il primo tempo

Nel primo tempo della partita tra Venezia e Avellino, il risultato è di 3-0 a favore dei padroni di casa. Dopo circa 45 minuti di gioco, sono trascorsi alcuni minuti di recupero, durante i quali si sono verificati eventi che hanno inciso significativamente sull’andamento del match e sulle possibilità di rimonta degli ospiti. La partita si è conclusa con il punteggio attuale.

45'pt + 1' – Dieci minuti che cambiano il volto della partita e spengono le speranze. Al 34' arriva l'episodio che indirizza tutto: rosso diretto a Gennaro Tutino e squadra in inferiorità numerica. Da lì in poi è un blackout totale. I padroni di casa ne approfittano con cinismo. Sblocca Dagasso, poi la sfortuna si accanisce con l'autogol di Reale che complica ulteriormente il quadro. A chiudere i conti ci pensa Busio, con una ripartenza perfetta e un destro che non lascia scampo. Tre reti in pochi minuti, una partita che scivola via senza possibilità di replica. Il primo tempo va in archivio sul risultato di 3-0 in favore del Venezia. 44'pt – IL VENZIA CALA IL TRIS.