LIVE Palermo-Avellino 1-0 termina il primo tempo

Al termine del primo tempo della sfida tra Palermo e Avellino, il punteggio è di 1-0 a favore dei padroni di casa. La partita, giocata allo stadio “Barbera”, è iniziata con un ritmo intenso, e il gol che ha sbloccato il risultato è stato segnato nel corso della prima metà. La gara si svolge con grande attenzione da entrambe le squadre, che si contendono punti importanti in questa fase del campionato.

Tempo di lettura: 3 minuti Sfida dal peso specifico alto al “Barbera”, dove Avellino e Palermo si giocano molto più dei tre punti. I biancoverdi arrivano con l’obiettivo di dare continuità e confermare i segnali di crescita, ma dovranno superare un tabù storico in una delle trasferte più insidiose del campionato. Servirà una prova di maturità, fatta di equilibrio, attenzione e cinismo, contro un avversario costruito per le zone alte e spinto da un ambiente caldo. Presente sulle gradinate dello stadio siciliano anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. PRIMO TEMPO. Primo tempo amaro per l’Avellino, sotto 1-0 al Barbera. Decide al 12’ Palumbo, bravo a finalizzare una ripartenza nata da un errore di Besaggio e favorita da un buco difensivo biancoverde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - LIVE/ Palermo-Avellino (1-0), termina il primo tempo LIVE/ Venezia-Avellino (3-0), termina il primo tempo45’pt + 1' – Dieci minuti che cambiano il volto della partita e spengono le speranze. Sassuolo Inter 0-2 LIVE: termina il primo tempoCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. NAPOLI-COMO 7-8 DCR | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Temi più discussi: Palermo-Avellino, superata quota 25 000 spettatori; Palermo - Avellino in Diretta Streaming | DAZN IT; Palermo-Avellino, le probabili formazioni: Peda torna titolare, sulla trequarti spazio a Palumbo e Le Douaron; Palermo-Avellino, al via la prevendita dei biglietti del settore ospiti. LIVE Palermo-Avellino 1-0 Serie B 2025/2026: Palermo resiste all'assalto AvellinoSerie B 2025/2026, 33a giornata. Le ultime notizie sulla partita Palermo-Avellino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Diretta | Palermo Avellino (risultato 0-0) streaming video tv: comincia al Barbera (Serie B, 5 aprile 2026)Diretta Palermo Avellino streaming video tv: i rosanero sono ancora in corsa per la promozione, gli irpini possono sperare nei playoff. ilsussidiario.net C’è anche un ospite d’eccezione in occasione dell’incontro di Serie B tra Palermo e Avellino: nella tribuna Autorità dello stadio Barbera è presente in veste privata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella facebook #Palermo- #Avellino, le formazioni ufficiali x.com