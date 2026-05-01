LIVE Berrettini-Hurkacz Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA | una sfida che è stata anche semifinale Slam

Alle ore 14:00 di oggi, è iniziata la partita tra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz nel torneo Challenger di Cagliari, valida per i quarti di finale. La sfida rappresenta anche una semifinale di uno Slam, dato che entrambi i giocatori hanno raggiunto questa fase in precedenti tornei del grande circuito. La partita viene trasmessa in diretta e sarà possibile seguirla aggiornando la pagina dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale del Challenger di Cagliari tra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz. Entrambi i membri di quella semifinale di Wimbledon, storica per l’Italia poiché ci consegnó la prima finale a Londra della nostra storia, hanno scelto la Sardegna tra Madrid e Roma. Entrambi devono risalire la china del ranking mondiale, anche se il polacco (come l’italiano) ha impressionato per il livello che ha saputo esprimere a Montecarlo nel 3º turno punto a punto con Vacherot. Si gioca per un posto in semifinale e per 50 punti totali.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: una sfida che è stata anche semifinale Slam Notizie correlate Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini tornerà in campo nel pomeriggio di venerdì 1° maggio per affrontare il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Sardegna... LIVE Berrettini-Muller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si giocherà dopo Quinn-HurkaczCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:39 Terminato il primo match sul campo intitolato a Butch Buchholz, con la ceca Tereza Valentova... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streaming; Sardegna Open, Berrettini: Senza questo pubblico oggi avrei perso; Quando gioca Berrettini? Data e diretta tv quarti di finale Challenger 175 Cagliari; Berrettini riparte dai Challenger, il precedente che fa ben sperare: Matteo a Cagliari per ritrovare la top-100. LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: una sfida che è stata anche semifinale SlamCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale del ... oasport.it Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini tornerà in campo nel pomeriggio di venerdì 1° maggio per affrontare il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Sardegna Open ... oasport.it SUPER BERRETTINI A CAGLIARI! Matteo ottiene una prestigiosa vittoria ai danni di Navone per 7-5/6-3 e avanza ai quarti del Challenger 175K di Cagliari. Per lui ora altro big match contro Hurkacz. - facebook.com facebook Matteo Berrettini vince la sua seconda partita al Challenger di Cagliari ed elimina la testa di serie numero 1 del torneo Mariano Navone! Nel prossimo turno sfiderà uno tra Nava e Hurkacz. x.com