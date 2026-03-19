LIVE Berrettini-Muller ATP Miami 2026 in DIRETTA | si giocherà dopo Quinn-Hurkacz

Al torneo ATP Miami 2026, il match tra Berrettini e Muller si svolgerà dopo l’incontro tra Quinn e Hurkacz. Nel pomeriggio, sul campo dedicato a Butch Buchholz, Tereza Valentova ha battuto l’americana Katie Volynets con un punteggio di 6-2 6-4. Ora, la prossima sfida vedrà protagonista la giovane tennista di Praga, Diana Shnaider.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:39 Terminato il primo match sul campo intitolato a Butch Buchholz, con la ceca Tereza Valentova vittoriosa sull’americana Katie Volynets per 6-2 6-4; ora per la classe 2007 di Praga c’è la russa Diana Shnaider. Tra poco ancora frammenti di casa USA con Ethan Quinn opposto all’americano Hubert Hurkacz, poi ci sarà Berrettini-Muller. Il programma del match Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’ azzurro Matteo Berrettini ed il francese Alexandre Muller, valido per il primo turno dei Miami Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 della Florida l’italiano cerca la sfida con il kazako Alexander Bublik, numero 10 del seeding, al secondo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Muller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si giocherà dopo Quinn-Hurkacz Articoli correlati LIVE Berrettini-Mueller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si giocherà dopo il maltempo?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’azzurro Matteo... LIVE Berrettini-Mueller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo il rinvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’azzurro Matteo... Una selezione di notizie su LIVE Berrettini Muller ATP Miami 2026... Temi più discussi: Live Alexandre Muller - Matteo Berrettini - Miami Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 19/03/2026; Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming; Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky; Berrettini-Muller, primo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. LIVE Berrettini-Muller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si giocherà dopo Quinn-HurkaczCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:39 Terminato il primo match sul campo intitolato a Butch Buchholz, con la ceca Tereza Valentova vittoriosa ... oasport.it Berrettini-Mueller oggi in tv, definito il nuovo orario a Miami: programma e streamingPioggia permettendo, i Miami Open 2026 di tennis vedranno scattare nella giornata odierna il primo turno: oggi, giovedì 19 marzo, proverà nuovamente a ... oasport.it La pioggia condiziona il Miami Open: dopo diversi rinvii tutti i match (compresi Berrettini-Muller e Cocciaretto-Semenistaja) sono stati cancellati e posticipati I due azzurri giocheranno oggi pomeriggio, Cocciaretto dalle 16 circa e Berrettini dalle 18 circa - facebook.com facebook La pioggia condiziona il Miami Open: dopo diversi rinvii tutti i match (compresi Berrettini-Muller e Cocciaretto-Semenistaja) sono stati cancellati e posticipati I due azzurri giocheranno oggi pomeriggio, Cocciaretto dalle 16 circa e Berrettini dalle 18 circa x.com