LIVE Berrettini-Hurkacz Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA | romano in campo per cena

Al Challenger di Cagliari 2026, si sta disputando la partita tra Berrettini e Hurkacz. La diretta online permette di seguire gli scambi in tempo reale, mentre sul campo si sono appena conclusi alcuni match, tra cui quello tra Cadenasso e De Jong. Cadenasso si è fermato con il punteggio di 6-4, 5-4 contro De Jong. L’evento prosegue con altri incontri in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:18 Cadenasso si ferma contro De Jong sul 6-4, 5-4, 30-0: siamo 5-5, c’è ancora da attendere per Matteo Berrettini! 16:08 Gianluca Cadenasso, giovane prospetto 2004 azzurro ha vinto il primo set contro De Jong, poi Berrettini! 15:06 Tre ore e un tie break del terzo risolto brillantemente a favore per Matteo Arnaldi, che avanza annullando match point a Nuno Borges. Ora Cadenasso contro De Jong e poi il romano! 14:52 proseguono Borges e Arnaldi dopo tre ore di battaglia! Ora Cadenasso-De Jong e poi Berrettini! 13:43 Tempo di rammarico per Matteo Arnaldi, che dopo essere stato avanti 6-3, 4-2 contro Nuno Borges si è fatto rimontare e scavalcare nel 2° parziale (6-3, 4-5).🔗 Leggi su Oasport.it

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