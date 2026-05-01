LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4 1-4 Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA | c’è il break del polacco

Al Challenger di Cagliari, nel match tra il tennista italiano e quello polacco, il punteggio è 6-4, 1-4. Hurkacz ha realizzato un break portandosi avanti nel secondo set, con il punteggio attuale di 2-4. Durante lo scambio, il polacco ha colpito largo con il dritto e ha commesso un doppio fallo, mentre l’italiano ha sbagliato un colpo. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Largo il dritto di Hurkacz. 40-30 Doppio fallo. 40-15 Errore del romano. 40-0 In rete il dritto. 30-0 Ace. 15-0 Non risponde di dritto il polacco. 1-4 A trenta Hurkacz. 40-30 Risale la corrente Hurkacz con il dritto lungoriga. 30-30 Altra prima e altro punto. 15-30 Prima a segno. 0-30 Rovescio in rete di Hurkacz 0-15 Doppio fallo! 1-3 Sbaglia con lo slice Berrettini e allora Break. 15-40 Prima vincente! 0-40 Fuori il dritto di Berrettini, prime tre chance per il polacco nel match. 0-30 Risposta vincente di dritto. 0-15 Gran risposta di rovescio del polacco! 1-2 Drop shot largo. A-40 Gestisce bene la stop volley di rovescio Hurkacz 40-40 Terzo errore di dritto di fila.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4, 1-4, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: c’è il break del polacco Notizie correlate Leggi anche: LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: iniziato il match! LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!18:43 Ultimi servizi e si inizia! Ricordiamo che lunedì si parte con gli Internazionali d’Italia, le qualificazioni aprono la 76^ edizione del nostro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streaming; Sardegna Open, Berrettini: Senza questo pubblico oggi avrei perso; Sardegna Open, scatta il main draw: riflettori su Berrettini e Hurkacz; Sardegna Open 2026: Berrettini show a Cagliari! Navone ko in due set. Ora sfida Hurkacz o Nava. LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4, 0-1, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: due chance non sfruttate a inizio 2º setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:08 Gianluca Cadenasso, giovane prospetto 2004 azzurro ha vinto il primo set contro De Jong, poi Berrettini! oasport.it Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz oggi, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini tornerà in campo nel pomeriggio di venerdì 1° maggio per affrontare il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Sardegna Open ... oasport.it Sardegna Open, in campo Matteo Arnaldi e Nuno Borges per il primo dei quarti di finale Oggi l’attesissimo Berrettini-Hurkacz, riedizione della semifinale di Wimbledon del 2021 - facebook.com facebook The quarter-finals are SET Aix-en-Provence Martin Tiffon vs Coppejans Bergs vs Hijikata Wu vs Quinn Buse vs Tabilo Cagliari Berrettini vs Hurkacz Burruchaga vs Giron Arnaldi vs Borges Caden x.com