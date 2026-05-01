È iniziato il match tra Berrettini e Hurkacz nel Challenger di Cagliari 2026. Al primo gioco, Hurkacz ha ottenuto il primo punto vincendo lo scambio e poi ha conquistato il vantaggio con un ace. Berrettini ha tentato di rispondere con un rovescio, ma non è riuscito a mettere in difficoltà l’avversario. La partita prosegue con il punteggio di 0-1, 40-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 A zero Hurkacz. 40-0 Non risponde di rovescio Berrettini 30-0 Ace. 15-0 Ace. Ricordiamo che ci sono i giudici di linea, l’arbitro è appena sceso a controllare il segno della prima alla T. Hubert Hurkacz al servizio! 18:43 Ultimi servizi e si inizia! Ricordiamo che lunedì si parte con gli Internazionali d’Italia, le qualificazioni aprono la 76^ edizione del nostro Torneo! 18:40 Giocatori in campo sul centrale di Cagliari, che oggi ha visto una battaglia dopo l’altra con Arnaldi e Cadenasso che si sono imposti su Borges e De Jong. 18:36 Il romano deve stringere i denti per essere tranquillo in vista dell’uscita dell’entry list di Wimbledon.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: iniziato il match!

Notizie correlate

LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: avanti annullando match point Arnaldi, ora Cadenasso e poi il romano!16:08 Gianluca Cadenasso, giovane prospetto 2004 azzurro ha vinto il primo set contro De Jong, poi Berrettini! 15:06 Tre ore e un tie break del terzo...

LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: avanti annullando match point Arnaldi, ora un giovane azzurro e poi il romano!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:06 Tre ore e un tie break del terzo risolto brillantemente a favore per Matteo Arnaldi, che avanza...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: una sfida che è stata anche semifinale Slam; Sardegna Open su SuperTennis: dalle 12 Arnaldi, Cadenasso e Berrettini contro Hurkacz; Quando gioca Berrettini? Data e diretta tv quarti di finale Challenger 175 Cagliari; Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz oggi, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streaming.

LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: romano in campo tra un setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:08 Gianluca Cadenasso, giovane prospetto 2004 azzurro ha vinto il primo set contro De Jong, poi Berrettini! oasport.it

Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz oggi, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini tornerà in campo nel pomeriggio di venerdì 1° maggio per affrontare il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Sardegna Open ... oasport.it

Sardegna Open, in campo Matteo Arnaldi e Nuno Borges per il primo dei quarti di finale Oggi l’attesissimo Berrettini-Hurkacz, riedizione della semifinale di Wimbledon del 2021 - facebook.com facebook

The quarter-finals are SET Aix-en-Provence Martin Tiffon vs Coppejans Bergs vs Hijikata Wu vs Quinn Buse vs Tabilo Cagliari Berrettini vs Hurkacz Burruchaga vs Giron Arnaldi vs Borges Caden x.com