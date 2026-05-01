LIVE Berrettini-Hurkacz Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

Al centrale di Cagliari, i giocatori sono entrati in campo alle 18:40 per la partita tra Berrettini e Hurkacz, valida per il Challenger in corso. Oggi si sono svolte diverse sfide, con Arnaldi e Cadenasso che hanno vinto rispettivamente contro Borges e De Jong. La giornata ha visto numerosi match con giocatori impegnati in battaglie sportive intense e combattute.

18:43 Ultimi servizi e si inizia! Ricordiamo che lunedì si parte con gli Internazionali d’Italia, le qualificazioni aprono la 76^ edizione del nostro Torneo! 18:40 Giocatori in campo sul centrale di Cagliari, che oggi ha visto una battaglia dopo l’altra con Arnaldi e Cadenasso che si sono imposti su Borges e De Jong. 18:36 Il romano deve stringere i denti per essere tranquillo in vista dell’uscita dell’entry list di Wimbledon. 18:32 Rivincita della semifinale di Wimbledon 2021, quando ci fu la prima finale azzurra ai Championships con il romano che si impose in 4 parziali sul polacco nel penultimo atto. 18:27 Impresa anche di Cadenasso che...🔗 Leggi su Oasport.it

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