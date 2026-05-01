Lite in Municipio dopo lo scioglimento | intervengono i carabinieri

Poche ore dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche, si sono verificati momenti di tensione all’interno del Municipio di Pagani. La situazione è degenerata in una lite tra alcuni presenti, costringendo l’intervento dei carabinieri. La commissione straordinaria, nominata dal prefetto, si è insediata per assumere il controllo dell’ente, che già in passato aveva attraversato periodi simili.

Clima già teso nelle stanze del Comune di Pagani a poche ore dall’insediamento della commissione straordinaria nominata dal prefetto, chiamata a guidare l’ente dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche, il terzo negli ultimi 33 anni. Nella mattinata di ieri si è.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Pagani, caos in Comune: carabinieri intervengono dopo lo scontro? Cosa sapere I carabinieri intervengono a Palazzo San Carlo dopo l'aggressione a Marchiaro e Galasso. Lite tra fratelli: intervengono i carabinieriÈ stato un venerdì sera particolarmente preoccupante quello vissuto dai residenti del super condominio numero 7 del Baluardo, in pieno centro storico. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Lite in Municipio dopo lo scioglimento: intervengono i carabinieri; Pagani, lite tra dipendenti, intervengono i carabinieri; Roma: 48enne con machete a casa dell’ex, ferito dopo lite con padre e fratello, due arresti; Pagani, tensione in Municipio: lite tra dipendenti, intervengono i carabinieri. Pagani, tensione in Municipio: lite tra dipendenti, intervengono i carabinieriNella mattinata di ieri, all’interno di Palazzo San Carlo, è stato necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la calma dopo un acceso alterco tra dipendenti. agro24.it Lecce, lite in casa finisce nel sangue a Tricase: 28enne ucciso a coltellate dal fratello 33enne - facebook.com facebook Lite Salvini-Giuli in Cdm sul piano casa. Furia di Meloni sui ministri: “Basta spocchia” x.com