Lite tra fratelli | intervengono i carabinieri

8 feb 2026

Questa sera i carabinieri sono intervenuti in un condominio del centro storico, dove si è scatenata una lite tra fratelli. La discussione ha allarmato i vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i militari, che hanno cercato di calmare gli animi e riportare la situazione alla calma. Non si conoscono ancora i dettagli di quello che è successo, ma l’intervento dei carabinieri ha evitato che la lite degenerasse ulteriormente.

È stato un venerdì sera particolarmente preoccupante quello vissuto dai residenti del super condominio numero 7 del Baluardo, in pieno centro storico. Verso le 23 all’interno dello stabile Erp una famiglia di stranieri, padre e due figli, hanno iniziato a litigare per motivi sconosciuti agli altri inquilini. Secondo quando udito da diversi vicini i due fratelli dalle parole sarebbero passati ai fatti dandosele di santa ragione, al punto che uno dei due per evitare il peggio è uscito in strada urlando. Nel frattempo, il padre scosso da tutto quel trambusto avrebbe accusato un malore, come dimostrerebbe l’ambulanza arrivata sul posto dopo poco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

